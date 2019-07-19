Неоднозначный конкурент Surface Laptop. Обзор ноутбука Lenovo Yoga C930

Линейка Yoga - одна из старейших, если не старейшая линейка ноутбуков-трансформеров на рынке. Она никогда не была дешевой, но всегда пользовалась популярностью у пользователей из-за соотношения цены и качества за действительно оптимальное железо и красивый дизайн. Совсем недавно Lenovo представила ее продолжение в лице модели C930, которая должна стать решением для всех типов повседневных задач. Получилось ли у Lenovo создать машину, которая сможет заменить вам несколько устройств, и не ударить в грязь лицом? Сейчас расскажем.

Комплектация и внешний вид

Компанию Apple любят не только за ее инновационность и продукты, но еще и за отношение к дизайну. В том числе и дизайну упаковок. С этим у ноутбука все в полном порядке. Коробка выполнена из красивого и плотного картона, а элементы и секции красиво разбиваются поролоном и магнитными застежками. В комплект входят: огромный конверт с небольшим количеством буклетов и полиграфии, зарядка USB Type-C, сам ноутбук и... все. Никаких дополнительных аксессуаров, наклеек и прочего. Нет, после MacBook и Surface – это довольно типичная ситуация, но все равно ожидаешь чего-то большего в комплекте ноутбука за 198 тысяч рублей.

Внешний вид устройства не вызывает никаких вопросов. Это стильный монолитный кусок металла, на крышке которого виднеется хромированная надпись YOGA. Ноутбук очень легкий, всего 1.3 кг, за счет чего его очень удобно носить в не самом большом рюкзаке или просто брать с собой. Немного странно выглядит клавиатура, которая окрашена в цвет корпуса и не выделена отдельным цветом, но даже к этому быстро привыкаешь. Снизу расположен небольшой тачпад, справа от него виднеется отверстие для сканера отпечатка пальцев.

Перед нами предстает экран диагональю 13,9 дюйма и разрешением UltraHD (3840x2160), который очень просто и удобно можно наклонять и трансформировать в планшет. Кстати, Lenovo позаботилась о том, чтобы никто не смог несанкционированно подглядывать через веб-камеру. Она здесь закрывается механически - рычажком. Данная функция может пригодиться только настоящим параноикам, но пусть будет, почему бы и нет? Не радует только одно – рамки. Они здесь большие и портят все впечатления от просмотра контента. Так и хочется немного уменьшить их, чтобы на экране помещалось больше информации. Снизу экрана на механизме трансформера расположились динамики Dolby Atmos, направление звука которых можно изменять поворотом экрана.

Но самое приятное здесь, разъемы. Их не очень много, но это компенсируется их современностью. Один быстрый разъем USB 3.1, разъем USB Type-C, разъем USB Type-C Thunderbolt и разъем для наушников.

За внешний вид устройства можно поставить твердую четверку, самое время рассказать про характеристики и опыт использования.

Характеристики и повседневное использование

В ноутбуке установлен четырехъядерный процессор Intel Core i7-8550U, экран диагональю 13,9 дюйма, 16 Гб оперативной памяти DDR4, интегрированная графика Intel UHD Graphics 620, SSD-накопитель на 1 Тб, Bluetooth 4.1 (что мешало поставить Bluetooth 5.0 в такой дорогой ноутбук – решительно неясно), сканер отпечатка пальца и встроенный в корпус стилус-перо.

Как и следовало ожидать от такого железа, ноутбук работает очень быстро. Система загружается практически мгновенно, приложения открываются быстро. Правда, не обошлось без ложки дегтя. Система плохо оптимизирована под устройство. Периодически отваливается звук, не распознаются нажатия пера, не открываются некоторые приложения, не переворачивается изображение в режиме трансформера. Типичные ошибки Windows 10, которые лечатся перезагрузкой. Мелочь, но очень неприятно. Особенно когда тебе надо быстро поработать.

Кроме того, нельзя и не упомянуть про отвратительный сканер отпечатка пальца. Он не срабатывает почти никогда. Любое отклонение от поверхности практически 100% гарантирует вам ошибку распознавания, а об использовании в жару можете просто забыть. Потные пальцы являются для сенсора непроходимой преградой. Опять-таки непонятно, что мешало Lenovo использовать в столь дорогом ноутбуке технологию распознавания глаз или лица, как это делают конкуренты, но факт остается фактом: сканер здесь плох и его использование не облегчит вам жизнь. Скорее наоборот.

Все тяжелые программы ноутбук открывает превосходно. Он с легкостью запустит несколько приложений Adobe, браузер, плеер, текстовый редактор - да в целом все, что вам может понадобиться в течение рабочего дня. А вот для игр ноутбук категорически не подходит. Из-за слабой интегрированной графики ноутбук не справляется даже не с самыми новыми играми. Если вы хотели сыиграть партию в Hearthstone или порубиться несколько часов в Dota 2 – забудьте. Этот ноутбук совершенно не для этого.

Теперь остановимся на экране. Экран здесь оставляет смешанные впечатления. С одной стороны, он четкий и яркий, углы обзора здесь на высшем уровне, смотреть фильмы или сериалы - сплошное удовольствие, особенно учитывая звук. С другой – у экрана есть явные проблемы с калибровкой цветов и насыщенностью. При работе с графикой при интенсивном свете, вы ощутите проблемы в недостатке контрастности и цветовой калибровки. Проблема частично решается настройкой экрана, но тогда яркость становится меньше. Это неприятно.

Справедливости ради, если вы захотите использовать этот ноутбук не для профессиональной работы с изображениями, то проблем не испытаете и не почувствуете. Кстати, стоит упомянуть о том, что наверху экрана рядом с глазком камеры есть специальный рычажок, который позволяет закрыть ее и не использовать. Настоящая находка для параноиков!

Клавиатура. Она здесь хороша. Ход клавиш такой, как того требует быстрая печать. Вначале однотонная окраска клавиш напрягает, но даже к этому можно привыкнуть. Что напрягает больше, так это крайне неравномерная подсветка. Какие-то клавиши подсвечиваются ярко, какие-то тускло. Эта проблема не будет актуальна для тех, кто умеет печатать вслепую, но вот для тех людей, кто ориентируется по подсветке - станет головной болью.

Автономность. С ней все неплохо. При умеренном режиме использования, без запуска тяжелых программ, ноутбук живет около 7-8 часов, что является достаточно неплохим результатом. При активном использовании, запуске нескольких приложений и установке яркости экрана на максимум устройство живет около 3-4 часов. Нельзя сказать, что это прекрасные результаты, но и назвать ноутбук недолговечным язык не поворачивается.

Возможности в режиме планшета. Стилус-перо

Главной фишкой линейки YOGA всегда был поворотный сенсорный экран. И сенсор здесь действительно неплох. У него быстрый отклик на нажатия и неплохая работа в режиме планшета. Кроме того, ноутбук очень удобно ставить в разные положения для комфортного использования. Единственное замечание: очень не хватает магнитов для того, чтобы клавиатура при использовании в режиме планшета не шаталась. Это не доставляет какого-либо сильного дискомфорта, но иногда такой опции крайне не хватает.

Стилус. Он тут скорее для галочки. Да, с помощью него можно обвести пару нужных фраз или сделать скриншот или на худой конец дать ребенку порисовать, но его нельзя сравнивать с пером от Microsoft и уж тем более Apple Pencil. У него неплохая скорость отклика и он довольно компактный, но в данном случае эта компактность играет против него. Карандашом или ручкой в руке он не ощущается, он выполняет именно роль стилуса. Не более. Нарисовать шедевры у вас явно не получится. Но за само наличие его прямо в корпусе можно поставить однозначный плюс. Ведь для рукописного ввода и мелких пометок его хватит с головой.

В итоге мы имеем следующее: добротная машина в красивом корпусе с отличным железом, хорошей клавиатурой и автономностью, очень недурным экраном и режимом планшета. И на весь набор небольших косяков можно было бы закрыть глаза, если бы не одно но: цена. Она неоправданно высока. За эти деньги у ноутбука найдется с десяток конкурентов, включая MacBook в не самой бюджетной конфигурации.

Глядя на ценник, ожидаешь возможностей, но получаешь лишь компромиссное решение. Если бы цена Yoga C930 была бы на 40 тысяч рублей ниже, то это устройство однозначно бы рекомендовалось к покупке, а пока… Пока что ноутбук выглядит крайне странно. Что не умаляет того факта, что это очень крутая и дорогая машина.