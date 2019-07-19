Объем доставки грузов поездами по маршруту "Китай - Европа" быстро растет

За первое полугодие через КПП "Хоргос" на границе КНР и Казахстана прошли 1489 грузовых железнодорожных составов "Китай - Европа", что на 141 процент больше, чем годом раньше. При этом грузооборот составил около 1,25 миллиона тонн, увеличившись на 190 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом информационной службе мобильного приложения "Россия - Китай: главное" сообщили в таможне "Хоргос".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Постоянно расширяется и ассортимент товаров, перевезенных по этому маршруту - от электромеханических изделий до одежды и химикатов. А большая часть продукции, импортируемой в Китай поездами из Европы, - это хлопчатобумажная пряжа, строительные материалы и автозапчасти.
В таможне "Хоргос" идет круглосуточное обслуживание проходящих поездов, что позволяет значительно сократить время таможенного оформления. Сейчас оно в среднем занимает не больше 21 часа.