Объем доставки грузов поездами по маршруту "Китай - Европа" быстро растет

Постоянно расширяется и ассортимент товаров, перевезенных по этому маршруту - от электромеханических изделий до одежды и химикатов. А большая часть продукции, импортируемой в Китай поездами из Европы, - это хлопчатобумажная пряжа, строительные материалы и автозапчасти.

В таможне "Хоргос" идет круглосуточное обслуживание проходящих поездов, что позволяет значительно сократить время таможенного оформления. Сейчас оно в среднем занимает не больше 21 часа.