"Одолжите нам свои мозги". Plants vs. Zombies 3 уже можно скачать

Компания Electronic Arts внезапно анонсировала третью часть популярной Tower Defense-серии Plants vs. Zombies.

И сражу же издатель объявил о старте предварительного альфа-тестирования игры. Все желающие на специальной странице в Google Play могут бесплатно скачать себе PvZ 3.

Количество загрузок ограничено и будет проходить в несколько этапов, поэтому, если после перехода по ссылке возникает ошибка, нужно заглянуть на страницу попозже.

В настоящий момент приложение доступно только на устройствах с операционной системой Android 6.0 (Marshmallow) или новее.

Для запуска третьей части саги про битву растений и зомби требуется постоянное подключение к интернету.

Дата релиза финальной версии пока не называется.