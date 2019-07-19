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"Одолжите нам свои мозги". Plants vs. Zombies 3 уже можно скачать

19.07.2019,  
16:19
Текст:  Богдан Бобров
Фото: EA Фото: EA
Фото: EA

Компания Electronic Arts внезапно анонсировала третью часть популярной Tower Defense-серии Plants vs. Zombies.

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И сражу же издатель объявил о старте предварительного альфа-тестирования игры. Все желающие на специальной странице в Google Play могут бесплатно скачать себе PvZ 3.

Количество загрузок ограничено и будет проходить в несколько этапов, поэтому, если после перехода по ссылке возникает ошибка, нужно заглянуть на страницу попозже.

В настоящий момент приложение доступно только на устройствах с операционной системой Android 6.0 (Marshmallow) или новее.

Для запуска третьей части саги про битву растений и зомби требуется постоянное подключение к интернету.

Дата релиза финальной версии пока не называется.

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