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Рубрика: Спорт

Олимпийский чемпион продаст медали ради помощи близкому человеку

Текст: Максим Домчев
Олимпийский чемпион Ванкувера в лыжной акробатике Алексей Гришин. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Олимпийский чемпион Ванкувера в лыжной акробатике Алексей Гришин. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Олимпийский чемпион Ванкувера в лыжной акробатике Алексей Гришин. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Олимпийский чемпион Ванкувера в лыжной акробатике Алексей Гришин выставил на продажу олимпийские медали. Белорусский фристайлист пытается помочь близкому человеку оплатить операцию.

Помимо золотой медали Ванкувера, белорус также продает и бронзу, выигранную в Солт-Лейк-Сити. Спортсмен не хотел, чтобы о продаже медалей стало известно, но в настоящее время утаить такую информацию непросто.

Фото: РИА Новости
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"Да, медали на самом деле выставлены на аукцион. Причина - одному моему близкому человеку предстоит серьезная операция и нужны очень большие деньги, - сказал спортсмен изданию sport.tut.by. - Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Все вырученные деньги пойдут на лечение. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным".

По признанию спортсмена, ему не тяжело расставаться с медалями. "Для меня жизнь человека важнее медали", - сказал он.

По информации издания, 18 июля за золото давали 31 тысячу долларов, за бронзу - 15,5 тысячи долларов.

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