Простейшая иллюстрация того, что такое власть и откуда она берется - один пистолет на двоих. Когда вооружены оба - парадигма меняется, ситуация становится чреватой договорами, соглашениями и даже законами.

Я и по сей день полагаю, что именно поголовное владение оружием не позволило американцам истребить друг друга - напротив, привело их к неукоснительной необходимости принятия и исполнения законов. Потребность в третьем - судье - возникает, когда шансы сторон уравнены наличием оружия у двоих одновременно. Не случайно кто-то из американских остроумцев заметил: "Господь создал людей разными, но Кольт их уравнял".

Я догадываюсь, что отдельные силовые структуры в моем Отечестве склонны к произволу именно потому, что, как правило, имеют дело с людьми невооруженными и, значит, беззащитными. Эти отдельные силовые структуры быстро бы научились вести себя куда более умеренно, когда бы знали, что сограждане в полном соответствии с законом вооружены.

Сэмюэль Кольт родился 205 лет назад в маленьком городке Хартфорде. В четыре года на день рождения ему подарили, конечно же (!), игрушечный пистолет. Отец мальчишки был человеком небедным, он владел преуспевающей текстильной фабрикой. Поэтому когда у маленького Сэма стали возникать проблемы в школе (он что-то там поджег, производя опыты с порохом), отец благоразумно забрал его из школьного класса и переместил на борт парусника Corvo, где пареньку надлежало изучать морское дело. Однако мальчишку заинтересовали не паруса и не мачты. Его внимание привлекло рулевое колесо. Никто не знал, что на палубе брига и в своей каюте Сэмюэль был занят чрезвычайно важным делом, не имевшим ничего общего с мореплаванием: он изобретал новый пистолет. Именно рулевое колесо подсказало ему то, что произведет революцию в производстве стрелкового оружия, - это барабан. До изобретения барабана пистолеты были многоствольными, тяжелыми и ненадежными. С брига Сorvo Кольт привез "кольт" - первый револьвер, снабженный барабаном с патронами.

Тотальный успех этого изобретения пришел не сразу. В 1843 году пятнадцать рейнджеров легко расправились с семьюдесятью вооруженными индейцами. Сенсационный результат этого сражения объяснялся просто: все рейнджеры были вооружены револьверами Кольта. С этого момента оружие, придуманное смышленым мальчишкой, стало именем нарицательным.

Из него стреляли все без исключения герои американских вестернов. Его носил на поясе легендарный Юл Бриннер, сыгравший роль Криса в культовом фильме Джона Старджеса "Великолепная семерка". "Кольт" стал для американца тем, чем стал для советского человека булгаковский Воланд - орудием восстановления справедливости, когда уже ничто и никто не поможет, когда последняя надежда только на Зло, способное совершить справедливый суд и воздать за страдания. Под барабанный бой "кольта" прорастали побеги американского правосознания. С тех пор прошло много лет, но одно сохранилось неизменным: "кольт" остается на поясе, когда работает закон; когда закон отдыхает - "кольт" выходит на работу.