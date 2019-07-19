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19.07.2019 11:03
Рубрика: В мире

Появились новые свидетельства о пытках в тайных тюрьмах Мариуполя

Текст: Алексей Чуриков
В ходе журналистского расследования о деятельности секретных тюрем Службы безопасности Украины в Мариуполе удалось получить новые свидетельства о проходивших там пытках, сообщает РИА Новости. Агентство подчеркивает, что информацию им сообщил бывший сотрудник СБУ, служивший в Мариуполе в период существования тайных тюрем.
Фото: Григорий Василенко/РИА Новости Фото: Григорий Василенко/РИА Новости
Фото: Григорий Василенко/РИА Новости

По соображениям безопасности, его имя и должность не называются, более того, из-за опасений за свою жизнь он запретил журналистам вести аудиозапись беседы, проходившей в Москве. Источник агентства сообщил, что служил оперативником СБУ в Мариуполе более двух лет и уволился в 2017 году, после чего уехал в Одессу, а затем - в Москву.

Фото: Александр Река/ТАСС
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Со слов бывшего украинского силовика, тюрьму организовали сразу после того, как Мариуполь был захвачен. "Азов" только привлекали для выполнения "нужных" задач, например - работать с задержанными… Через тюрьму проходили все, кого подозревали в связях с ДНР в Мариуполе, Першотравневом, Володарском, Новоазовском районах. По моим подсчетам, было не менее 120 фигурантов", - цитирует слова собеседника агентство.

Бывший сотрудник также пролил свет на значение слова "библиотека", которое использовалось сотрудниками украинского ведомства. "Слово "библиотека" на улице Георгиевской, 77 , и на улице Архитектора Нильсена, 33, употребляли, когда хотели сказать, что человек задержан. "Библиотека" - это не одно конкретное место. Так называли и аэропорт, и базу "Азова" на Левом берегу - это Орджоникидзевский район Мариуполя, в здании школы. Был еще частный дом на выезде из Мариуполя в Володарский (Никольский) район, где тоже стоял "Азов". Откуда именно доставляли задержанных, мне неизвестно. Говорили: "Из библиотеки", пояснил журналистам источник.

Собеседник РИА также сообщил, что побывавшие в "библиотеке" граждане затем проходили лечение в медицинских учреждениях города, и только после того, "когда им возвращали человеческий облик", они поступали на допросы СБУ. Причем, как пояснил источник, после этого задержанные сами просили отправить их поскорее в СИЗО, лишь бы не обратно.

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