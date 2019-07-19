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19 июля 2019 г.

Постановление правительства Российской Федерации от 11 июля 2019 года № 883 "О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети"

Дата подписания 11 июля 2019 г.
Опубликован 19 июля 2019 г.

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 18.07.19 г.

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1242 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7219; 2014, № 19, ст. 2424; №40, ст. 5432; 2015, № 24, ст. 3477; 2016, № 24, ст. 3525: № 30, ст. 4915; 2017, № 14, ст. 2073; 2018, № 9, ст. 1387; № 48, ст. 7414).

2. Установить, что положения пунктов 1-3, 6, 10 и 14 изменений, утвержденных настоящим постановлением, не применяются в отношении субсидий, предоставление которых осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2019 год Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

3. Признать утратившим силу пункт 13 изменений, которые вносятся в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2016 г. № 657 "О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 30, ст. 4915).

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев

Постановление правительства Российской Федерации от 11 июля 2019 года № 883
(pdf, PDF, 400 Кб)

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