Премьер Косова Харадинай ушел в отставку под давлением Гаагского трибунала

Премьер самопровозглашенного Косова Рамуш Харадинай подал в отставку. Свое решение он мотивировал предстоящим допросом в Гаагском трибунале в качестве подозреваемого в совершении военных преступлений против Сербии.

По словам Харадиная, его дело рассмотрит Специальный суд по расследованию военных преступлений в Косове. Он поедет на слушания в качестве частного лица, чтобы не навредить имиджу края. Правительство будет выполнять свои функции до проведения в установленные сроки новых парламентских выборов.

Харадинай выступает за проведение жесткой линии в отношении Сербии, против достижения компромиссов в отношении этнических сербов, проживающих в Косово, а также за введение 100-процентных пошлин на все сербские товары.

Ранее СМИ писали, что прокуратура Специального суда по расследованию военных преступлений в Косове намерена предъявить обвинения президенту Хашиму Тачи, спикеру парламента Кадри Весели, премьеру Харадинаю, его брату и депутату Дауту Харадинаю, а также еще шестидесяти участникам вооруженных формирований, в совершении преступлений в 1998-2000 году в отношении сербов, цыган и албанцев.