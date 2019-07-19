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19.07.2019 19:36
Рубрика: В мире

Премьер Косова Харадинай ушел в отставку под давлением Гаагского трибунала

Текст: Александр Саможнев

Премьер самопровозглашенного Косова Рамуш Харадинай подал в отставку. Свое решение он мотивировал предстоящим допросом в Гаагском трибунале в качестве подозреваемого в совершении военных преступлений против Сербии.

По словам Харадиная, его дело рассмотрит Специальный суд по расследованию военных преступлений в Косове. Он поедет на слушания в качестве частного лица, чтобы не навредить имиджу края. Правительство будет выполнять свои функции до проведения в установленные сроки новых парламентских выборов.

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Харадинай выступает за проведение жесткой линии в отношении Сербии, против достижения компромиссов в отношении этнических сербов, проживающих в Косово, а также за введение 100-процентных пошлин на все сербские товары.

Ранее СМИ писали, что прокуратура Специального суда по расследованию военных преступлений в Косове намерена предъявить обвинения президенту Хашиму Тачи, спикеру парламента Кадри Весели, премьеру Харадинаю, его брату и депутату Дауту Харадинаю, а также еще шестидесяти участникам вооруженных формирований, в совершении преступлений в 1998-2000 году в отношении сербов, цыган и албанцев.

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