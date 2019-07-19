Путин не верит в теорию заговора вокруг Скрипаля

Президент России Владимир Путин заявил, что не знает, что сейчас происходит с бывшим сотрудником Сергеем Скрипалем: это же шпион, он все время прячется - но вряд ли обладает ценной информацией - "вышел из обоймы". Об этом глава государства рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну (запись состоялась 19 июня).

"Что случилось со Скрипалем? Где он?" - спросил Стоун.

"Понятия не имею. Он же шпион, он все время прячется", - ответил президент.

На предположение, что Скрипаль хотел вернуться в Россию, что у него была какая-то информация, Путин сказал: "Да, мне говорили, что он хочет написать бумагу, попроситься вернуться". А вот в том, что Скрипаль мог бы предоставить какие-то сведения СМИ, глава государства усомнился: "Он уже вышел из обоймы. Какая у него могла быть информация?".

Президент не верит, что Скрипаля отравили британские спецслужбы, потому что не хотели, чтобы он вернулся в Россию.

"Если бы хотели отравить, отравили бы", - сказал он. "Это же, в принципе, в современных условиях несложно сделать. Конечно. Там, я не знаю, миллиграмма хватает. Но если он находился в их руках, это вообще не представляет никакой сложности. Нет, здесь что-то не так. Может быть, просто скандал нужен был", - не исключил российский лидер.

Также он добавил, что не верит в теорию заговора.