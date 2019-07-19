Путин поздравил Ширвиндта с юбилеем

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму художественному руководителю Театра сатиры Александру Ширвиндту.

Знаменитому актеру исполнилось 85 лет.

Путин назвал юбиляра талантливым и многогранным человеком, отметил его профессиональное признание. "Вам удается, казалось бы, невозможное - руководить коллективом театра "Сатиры", играть на его знаменитой сцене, сниматься в кино, преподавать в "Щукинском" училище, активно заниматься общественной деятельностью", - отметил он.

"Вы все успеваете и все делаете на "отлично", продолжая легендарные традиции, заложенные основателями российской театральной школы", - подчеркнул Путин и пожелал артисту здоровья, удачи и воплощения в жизнь новых творческих проектов.