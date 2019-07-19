Путин предупредил о последствиях конфронтации США и Ирана

О том, чем грозит продолжение противостояния США и Ирана, в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал президент России Владимир Путин (запись состоялась 19 июня).

"Нас это очень беспокоит, - заметил глава государства. - Потому что вблизи наших границ это происходит".

"Это может дестабилизировать ситуацию вокруг Ирана, затронуть некоторые страны, с которыми у нас очень тесные, близкие отношения, вызвать дополнительные волны беженцев в большом количестве, может нанести существенный ущерб мировой экономике и мировой энергетике. Все это не может не беспокоить", - подчеркнул президент.

"Поэтому мы приветствовали бы любое движение вперед навстречу друг другу между США и Ираном. Простое нагнетание обстановки никому на пользу не пойдет", - убежден глава государства. В том числе и США.