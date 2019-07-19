Путин рассказал об отношении к идеям Медведчука

Призыв украинского политика Виктора Медведчука к прямым переговорам Киева и Донбасса поддерживают в Кремле. О своем отношении к взглядам Медведчука президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну (запись состоялась 19 июня).

"Я скажу честно, мы не так часто с ним общаемся. У него больше свободного времени, чем у меня", - заметил российский лидер. "Но время от времени мы встречаемся, особенно в связи с его работой в направлении освобождения удерживаемых лиц. Он посвящает этому много времени", - добавил он.

"Он говорил мне что-то и о своих планах, касающихся Донбасса. Но я не знаю его деталей. Во всяком случае, мне кажется абсолютно правильным, что он призывает вести прямой диалог с людьми, которые живут в Донбассе, - оценил Владимир Путин. - Потому что нет ни одного примера в новейшей истории, когда были бы урегулированы кризисные ситуации без прямого контакта между конфликтующими сторонами".

Президент также согласен с мнением Медведчука, что нужно полностью выполнить Минские соглашения. "Поэтому эти элементы его предложений мне, конечно, известны. Он об этом говорит публично, я с этим согласен", - заметил он.

Впрочем, есть и расхождения. У Медведчука свои представления об Украине, об украинском народе. А Путин считает, что русские и украинцы - вообще один народ. "У нас в некоторых вещах, причем существенных, разные позиции. Но в то же время он выступает за то, чтобы были налажены хорошие отношения с Россией", - подчеркнул он. "Разве мы можем этого не приветствовать? Конечно, мы приветствуем. Я знаю его уже давно, он человек слова. Если он что-то говорит, он это делает", - сказал президент.

"У него есть убеждения, в этом все дело. Я, допустим, могу с чем-то не соглашаться, но это не может не вызывать уважения", - также заметил глава государства. "Он относится к такой категории людей, которая выступает за независимость, за укрепление независимой Украины, но в то же время считает, что этого эффективнее добиваться путем развития сотрудничества с Россией. И я думаю, что он в значительной степени прав", - резюмировал Путин.