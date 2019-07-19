Путин рассказал об отношении к идеям Медведчука

Новости

Число отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 75 человек 00:09
"Ростов" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ 00:05
Путин не увидел изменений в ситуации на Украине после выборов президента 00:00
На борту задержанного Ираном британского танкера есть россияне 19.07.2019
Косачев: РФ готова помочь в разрешении конфликта между Ираном и Западом 19.07.2019
Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери 19.07.2019
Путин предупредил о последствиях конфронтации США и Ирана 19.07.2019
Путин не верит в теорию заговора вокруг Скрипаля 19.07.2019
В Донбассе подорвался грузовик с пьяными бойцами батальона "Айдар" 19.07.2019
У здания Верховной Рады задержали дезертира с гранатой 19.07.2019
Фехтовальщица Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира 19.07.2019
Путин обещал оставить пенсионные льготы металлургам 19.07.2019
Путин рассказал о работе по сокращению вредных выбросов 19.07.2019
Путин перенес саммиты БРИКС и ШОС из Челябинска в Санкт-Петербург 19.07.2019
В Башкирии шесть человек пострадали при взрыве на катере 19.07.2019
На Украине в пиццерии вывесили оскорбительную для русскоязычных табличку 19.07.2019
Москалькова назвала политическим решение о продлении ареста Вышинскому 19.07.2019
Отравление в саратовском лагере произошло из-за родительской еды 19.07.2019
США внесли в санкционные списки еще четырех граждан Венесуэлы 19.07.2019
В Госдуме продление ареста Вышинского назвали шагом к политике Порошенко 19.07.2019
Путин предупредил о последствиях "завинчивания" цен на бензин 19.07.2019
Путин запустил новую аглофабрику на Магнитке 19.07.2019
Россия и Беларусь запустили передачу электронных ветсертификатов 19.07.2019
Россия и Бельгия сыграют матч отбора к Евро-2020 в Санкт-Петербурге 19.07.2019
Росгвардия: С начала года на Северном Кавказе ликвидированы 20 боевиков 19.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
19.07.2019 22:46
Рубрика: Власть

Путин рассказал об отношении к идеям Медведчука

Текст: Кира Латухина
Призыв украинского политика Виктора Медведчука к прямым переговорам Киева и Донбасса поддерживают в Кремле. О своем отношении к взглядам Медведчука президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну (запись состоялась 19 июня).
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"Я скажу честно, мы не так часто с ним общаемся. У него больше свободного времени, чем у меня", - заметил российский лидер. "Но время от времени мы встречаемся, особенно в связи с его работой в направлении освобождения удерживаемых лиц. Он посвящает этому много времени", - добавил он.

Лавров: РФ готова договариваться о поставках газа по украинскому маршруту

"Он говорил мне что-то и о своих планах, касающихся Донбасса. Но я не знаю его деталей. Во всяком случае, мне кажется абсолютно правильным, что он призывает вести прямой диалог с людьми, которые живут в Донбассе, - оценил Владимир Путин. - Потому что нет ни одного примера в новейшей истории, когда были бы урегулированы кризисные ситуации без прямого контакта между конфликтующими сторонами".

Президент также согласен с мнением Медведчука, что нужно полностью выполнить Минские соглашения. "Поэтому эти элементы его предложений мне, конечно, известны. Он об этом говорит публично, я с этим согласен", - заметил он.

Фото: REUTERS
Какой шанс Зеленскому дают предстоящие парламентские выборы на Украине

Впрочем, есть и расхождения. У Медведчука свои представления об Украине, об украинском народе. А Путин считает, что русские и украинцы - вообще один народ. "У нас в некоторых вещах, причем существенных, разные позиции. Но в то же время он выступает за то, чтобы были налажены хорошие отношения с Россией", - подчеркнул он. "Разве мы можем этого не приветствовать? Конечно, мы приветствуем. Я знаю его уже давно, он человек слова. Если он что-то говорит, он это делает", - сказал президент.

"У него есть убеждения, в этом все дело. Я, допустим, могу с чем-то не соглашаться, но это не может не вызывать уважения", - также заметил глава государства. "Он относится к такой категории людей, которая выступает за независимость, за укрепление независимой Украины, но в то же время считает, что этого эффективнее добиваться путем развития сотрудничества с Россией. И я думаю, что он в значительной степени прав", - резюмировал Путин.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Обстановка на востоке Украины Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин предупредил о последствиях "завинчивания" цен на бензин
Захарова о продлении ареста Вышинскому: Стыд и позор
СК опубликовал видео осмотра Boeing 737, прекратившего взлет в Шереметьево
Замглавы МИД рассказал о переговорах с Нидерландами по крушению MH17
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона