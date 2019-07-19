Безумная битва тортов пройдет в Москве

В столичном Парке Горького 20 июля пройдет битва тортов - ее участникам выдадут защитные комбинезоны, а оружием послужат сладкие угощения. Продолжаться битва будет на протяжении всего дня - с 12 до 17 часов.

Как сообщает официальный сайт московской мэрии, приурочена битва к Международному дню торта. Высококалорийное сражение пройдет под музыку - зажигательные диджей-сеты исполнит Александр Нуждин.

На пьедестал победителей взойдут те, кто останется самым чистым и сможет избежать максимального числа попаданий. Призерам обещают памятные призы от парка. Вход свободный.