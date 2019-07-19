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19.07.2019 09:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ЦБ отозвал лицензию у банка "Жилкредит"

Текст: Елена Березина
ЦБ отозвал лицензию у жилищно-кредитного коммерческого банка "Жилкредит". По величине активов кредитная организация занимала 420-е место в банковской системе.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Pixabay
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Причиной послужило то, что банк "оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности, вызванной взысканием крупной суммы денежных средств в рамках исполнения судебного решения", говорится на сайте регулятора. Эти расходы также привели к значительному (более чем 35 процентов) снижению капитала и, как следствие, к возникновению "оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков", отмечает ЦБ.

Кроме того, "Жилкредит" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

В банк "Жилкредит" назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

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