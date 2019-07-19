Дождливо и холодно будет сегодня в столичном регионе

Погоду в столице сегодня определят атмосферные фронты, которые пройдут через регион. Благодаря их влиянию почти весь день будет идти дождь, а температура воздуха не поднимется выше отметки +19 градусов. В вечерние часы воздух остынет до +14, и среднесуточная температура воздуха опять упадет ниже климатической нормы на 1-2 градуса. Выпасть сегодня сможет до 15 мм осадков, что пополнит копилку осадков на одну шестую часть месячной нормы. Не исключены сегодня и грозы, ветер не сильнее в порывах чем 7-10 м/с.

Атмосферное давление ожидается низким. Такая погода будет тянуть в сон и способствовать ухудшению самочувствия людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательной системы, а также страдающих заболеваниями суставов.

Кстати

В 1897 году воздух 19 июля прогрелся до 35,2 тепла. А в 1910 году на термометрах было +5.