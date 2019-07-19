Ярославское колесо обозрения вращалось не туда

Инспекция административно-технического надзора Ярославской области возбудила дело об административном правонарушении из-за технического сбоя на 65-метровом колесе обозрения "Золотое кольцо" в Ярославле.

- По предварительной информации, при эксплуатации аттракциона могли быть нарушены требования безопасности. Все обстоятельства дела будут установлены в ходе проведения административного расследования, - сообщили в правительстве региона.

Инцидент, которым заинтересовалась инспекция технадзора, произошел 17 июня. На странице аттракциона в соцсети его администрация принесли посетителям извинения и пояснила, что из-за дождя повысилось давление в прижимных подушках приводов колеса. В результате две из них были повреждены.

- Из-за последующего отказа двух приводов произошел перегруз колеса с одной стороны, вследствие чего сработала защитная автоматика, и колесо остановилось. Система безопасности сработала безупречно и дала команду на торможение, - рассказали представители аттракциона. - Так как кратчайший путь для эвакуации посетителей находился в противоположном направлении от обычного направления движения аттракциона, операторы приняли решение о реверсивном вращении в обратную сторону. После остановки колесо вернулось в исходное положение, и постепенно была произведена высадка посетителей.

Правда, участники той экскурсии на высоте 22-этажного дома вспоминают минуты, проведенные на поехавшем в обратную сторону колесе, с ужасом.

- Как только они поднялись на высоту чуть выше половины высоты колеса, раздался сильный треск, и колесо, как маятник, полетело в противоположную сторону. И качалось так достаточно долго. Люди чудом держались там, за что могли, так как скорость была очень большой, - рассказал муж женщины, находившейся в тот момент в одной из кабинок аттракциона.

С его слов, жена призналась, что в тот момент попрощалась с жизнью, и у нее вечером была "жуткая истерика".

Представители колеса обозрения заявили, что жалоб на состояние здоровья ни от кого не поступало, а люди с пониманием отнеслись к произошедшему. Сейчас колесо работает в штатном режиме.

- Нам потребовалось немного больше времени, чтобы провести дополнительную диагностику, и мы рады сообщить, что с колесом все в порядке, - добавили в администрации аттракциона.

Справка "РГ"

65-метровое колесо обозрения "Золотое кольцо" было запущено в мае 2018 года. У него 27 кабинок, украшенных символикой городов "Золотого кольца", есть также VIP-кабинки повышенной комфортности. Аттракцион вмещает 180 человек.