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19.07.2019 11:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На месте строительства Юго-Восточной хорды радиация не обнаружена

Текст: Ирина Огилько
Фото: Михаил Синицын
В зоне строительства Юго-Восточной хорды в Москве не превышен радиационный фон, в том числе и на территории вблизи Московского завода полиметаллов, где пройдет мост через Москву-реку в составе хорды. Об этом рассказал директор ГКУ Москвы "Управление дорожно-мостового строительства" Василий Десятков.

Мост соединит Шоссейную улицу с Каширским шоссе, Каспийской и Кантемировской улицами и пройдет на расстоянии 20-30 метров от железнодорожной платформы "Москворечье" мимо Московского завода полиметаллов. Именно на этом склоне реки, по утверждениям экологов, находятся радиационные захоронения, сделанные еще в 1940-1960 годы, когда СССР вел программу по наработке редкоземельных элементов и химических соединений - в частности, тория и урана. Вплоть до 1972 года в них участвовал и расположенный здесь Московский завод полиметаллов. Предполагаемые строительные работы в этом месте вызвали обеспокоенность жителей, экологов и даже депутатов, полагающих, что они могут затронуть радиационный могильник.

Инфографика: Хордовое кольцо Москвы

Десятков заверил, что строительные работы проходят вне зоны захоронения радиоактивных отходов.

"Жители высказывали опасения, поэтому были проведены экологические изыскания, - рассказал он "РГ". - Там, где будут строить опоры, радиоактивного фона не обнаружено ни на поверхности, ни на глубине до 12 метров, притом что стойки уйдут в землю на глубину около 5 -6 метров. В границах строительных работ загрязненной территории нет, радиоактивный фон нормальный. Да и трасса пойдет по маршруту, где еще десять лет назад стоял старый железнодорожный мост, сейчас от него остались лишь насыпи".

Помимо строительства опор никаких других строительных работ здесь вести не планируют. Согласно проекту, который сейчас проходит государственную экспертизу, все коммуникации пойдут по мостовому сооружению, более того, ливневка уйдет в существующую систему на Каширском шоссе.

"Были проведены всего три экологические экспертизы, последняя - в июне нынешнего года. Все они показали допустимый радиационный фон, - заявил заместитель гендиректора "Горкапстрой" Денис Тарасов. - На все время строительства принято решение вести мониторинг состояния радиоактивного фона. Может быть, этот мониторинг останется и после открытия моста для автомобилистов".

Фото: iStock
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По словам Тарасова, новый мост будет красивым сооружением с большим пролетом над Москвой-рекой. На мосту будет по три полосы в каждую сторону, не считая разгонных полос с двух крупных развязок по двум берегам Москвы-реки со стороны Каширского шоссе и Шоссейной улицы. Все работы по завершению строительства хорды предполагается закончить к 2023 году. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу, затем состоится конкурс на подряд. Как ожидается, строительство начнется осенью нынешнего года.

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото Реконструкция дорог в Москве
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