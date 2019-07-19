На ВДНХ можно будет сыграть в большие шахматы

На ВДНХ в эти выходные впервые отметят Международный день шахмат: 21 июля все желающие смогут поучаствовать в праздничной программе, подготовленной шахматным клубом.

В полдень начнется урок шахмат для детей и взрослых - о тактике игры, видах соревнований и других нюансах расскажет обладатель звания Arena International Master Международной шахматной федерации Роман Акимушкин.

"С 14:00 до 15:00 все желающие смогут принять участие в мастер-классе по созданию своими руками памятных значков: объемные шахматные фигурки слона, короля или коня из пенокартона с использованием белой, черной бумаги будут напоминать стиль "Лего". Также в честь юбилея Главной выставки страны гости смогут изготовить уникальный подарок - значок "ВДНХ-80", - рассказали в пресс-службе выставки.

Также пройдут занятия по графическому дизайну "Льюис Кэрролл и шахматы", а на площадке возле клуба будут стоять большие шахматы, в которые смогут сыграть и дети, и их родители.