Под Тулой футбольные ворота упали на 10-летнюю девочку

В Тульской области на школьницу упали футбольные ворота. Десятилетняя девочка сейчас в больнице, тяжесть полученных травм установит судмедэкспертиза, сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

ЧП произошло накануне в поселке Рассвет на спортивной площадке около дома 34. Причины падения ворот на ребенка выясняют следователи. По факту падения ворот следственным отделом по Зареченскому округу Тулы начата доследственная проверка.

В настоящее время, как сообщили в ведомстве, осмотрено место происшествия, изъята документация на эту спортивную площадку, опрошены очевидцы и представители администрации.По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение.