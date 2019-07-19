Полиция разыскивает лыжника, насмерть сбившего женщину в Москве

Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который, двигаясь на роликовых лыжах, насмерть сбил женщину в Измайловском парке столицы. Об этом сообщается на официальном сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Инцидент произошел 12 июня неподалеку от Совхозного пруда. Мужчина на большой скорости ехал на роликовых лыжах по велосипедной дорожке и совершил наезд на находившуюся там женщину. После столкновения женщина упала на асфальт и получила травмы, от которых позднее скончалась в больнице.

В настоящее время следователи устанавливают местонахождение подозреваемого, ведется расследование. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - "причинение смерти по неосторожности".