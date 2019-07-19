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19.07.2019 18:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Школьники будут изучать ОБЖ в виртуальной реальности

Текст: Ксения Колесникова
Что делать, если в школе пожар? Или, к примеру, в городской промзоне произошел выброс химических веществ? Скоро ученики смогут узнать об этом не только в теории, но и отработать конкретные действия при чрезвычайной ситуации (ЧС) с помощью виртуального тренажера. Юные инженеры - участники кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) создают VR-учебник по ОБЖ.

- Ученик надевает VR-шлем, берет джойстик и действует: либо следует указаниям на экране в режиме обучения, либо сам принимает решение, попадая в тот или иной сценарий. Он видит происшествие, должен быстро среагировать, - говорит один из разработчиков проекта выпускница "Гимназии №1" г. Жуковский (Московская область) Анастасия Гисина. - Организовать полноценную практику в реальных условиях непросто, и виртуальная реальность закрывает этот пробел.

Фото: Образовательный центр "Сириус"
В центре "Сириус" дроны научили искать пропавших в лесу людей

Сейчас в приложении заложено несколько сценариев: пожар, террористический акт, выброс химических веществ. По словам Анастасии, самое сложное - моделирование ситуаций: необходимо сделать так, чтобы симуляция в виртуальной реальности была одновременно и по правилам, и реалистична, и умещалась в ограниченное пространство. При этом в сюжете будут и вспомогательные персонажи - к примеру, "одноклассники" - они будут развивать сюжет, им будет нужна помощь - а ученик должен им помогать.

Наглядный пример - пожар в школе. Что делать, если классная комната начала заполняться густым и едким дымом? Открыть окно? Или закрыть нос и рот одеждой и продвигаться к выходу, прижимаясь к полу? Не вдаваясь в подробности скажем: действовать нужно так - перекрыть все окна в помещении и оценить масштаб пожара. Если это возможно, потушить пожар самостоятельно при помощи огнетушителя, иначе - просто покинуть помещение. Другие варианты сценария можно узнать в приложении. Разработчики уже протестировали его на базе Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России.

- Работа с профессиональными спасателями позволила оценить уровень реалистичности и удобства программы, существенно ее доработать, - говорит Анастасия Гисина.

Школьники показали прорывные инженерные разработки

- Ученик - это непосредственный участник сюжета. Проживая экстренные ситуации и набираясь опыта, он учится правильно действовать в любой обстановке. Причем - не подвергаясь физической опасности, - добавила Анастасия Гисина.

Кстати, новый проект идеально вписывается в новую предметную концепцию преподавания ОБЖ, которая была принята в Минпросвещения полгода назад. Согласно концепции, "отработка традиционных для ОБЖ практических навыков будет происходить не только в реальных условиях, но и с использованием электронных образовательных ресурсов". Приложение для компьютера и шлема в виртуальной реальности вскоре будет доступно всем школам: разработчики обещают выложить его в открытый доступ для скачивания.

Справка "РГ"

Кружковое движение Национальной технологической инициативы - всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое объединяет предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев и школьников, способных создавать новые технологические решения, направленные на развитие России и всего мира.

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