В Калуге приняли делегацию из Пуасси

18 июля состоялся официальный прием по случаю ответного визита в Калугу делегации города Пуасси во главе с мэром города Карлом Оливом.

Стороны обменялись мнениями по вопросам социально-культурного и экономического развития Пуасси и Калуги, а также подтвердили обоюдные намерения на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

В ходе визита делегация посетила калужские промышленные предприятия, на территории Калужской торгово-промышленной палаты состоялась встреча с предпринимателями города. В рамках развития сотрудничества в области культуры, спорта и молодежной политики было предусмотрено посещение детского технопарка "Кванториум", музея народного искусства "Дом мастеров", МБОУ "Гимназия № 19", МБОУ СОШ № 45, МБУ "Спортивная школа "Космос" и Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.

Приветствуя гостей из Франции, заместитель председателя городской думы города Калуги Сергей Павлов пожелал им ярких позитивных впечатлений от визита и от имени депутатов городской думы вручил сувенир - герб Калуги.