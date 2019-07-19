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19.07.2019 09:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве появился новый экскурсионный маршрут по местам Маяковского

Текст: Любовь Проценко

Появился новый экскурсионный маршрут по местам, связанным с Маяковским. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы. Пользователи портала "Узнай Москву", разработанного департаментом информационных технологий, могут пройтись по местам, связанным с именем поэта. Увидеть Дом Моссельпрома в Калашном переулке, Петровский пассаж на улице Петровке, Дом Романова на Тверском бульваре.

Фото: Фотохроника ТАСС
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Как рассказала Наталья Сергунина, заммэра Москвы, маршрут приурочен к 126-летию со дня рождения Владимира Маяковского, которое сегодня отмечается. Общая протяженность маршрута, отметила она, 10 км, занимает он примерно два часа.

Найти новый маршрут поможет открыть вкладка "Маршруты" на главной странице портала. Экскурсия начинается возле дома 15/13 в переулке Маяковского (бывший Гендриков переулок). В апреле 1926 года в одной из квартир этого двухэтажного дома поэт поселился вместе с Лилей и Осипом Брик. Вскоре квартира стала любимым местом встреч членов литературно-художественного объединения "Левый фронт" (ЛЕФ) и сотрудничающих с ними Н. Асеева, С. Третьякова, Б. Пастернака, В. Шкловского, В. Мейерхольда, С. Эйзенштейна.

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