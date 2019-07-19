В СПЧ назвали фейком новость про обращение в МГИК

Ранее в Сети появилась новость о том, что СПЧ якобы призвал избирком зарегистрировать всех кандидатов в Мосгордуму, собравших подписи. Борисов назвал информацию фейком.

"Опубликованный призыв не исполняет требования законодательства, нарушает наши основополагающие документы, в том числе и указ президента, на основании которого утверждается положение об СПЧ", - объяснил правозащитник.

Дискуссии, связанные с московскими выборами, в СПЧ проводились. Но никаких подобных заявлений не принималось, подчеркнул собеседник агентства.