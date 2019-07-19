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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Восемь человек пострадали в результате задымления Boeing в Шереметьево

Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines. Архивное фото. Фото: Нина Зотина/РИА Новости Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines. Архивное фото. Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines. Архивное фото. Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Задымление авиалайнера Boeing 737 произошло в международном аэропорту "Шереметьево". Воздушное судно авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявшее рейс N4477 из Москвы в Ереван, было остановлено при взлете.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Открылись аварийные выходы из самолета, что позволило всем пассажирам и экипажу эвакуироваться из салона по надувным трапам. Восемь человек получили незначительные травмы, госпитализация потребовалась одному пострадавшему. Всего на борту находились 187 человек, передает ТАСС.

По предварительной информации, задымление в салоне было вызвано попаданием технологической жидкости в системы жизнеобеспечения.

Аварийно-спасательные работы, начатые сразу после получения сигнала тревоги, в настоящий момент завершены. Авиакомпания намерена отправить пассажиров в Ереван резервным бортом. Им предложены горячее питание и необходимая помощь.

Сформирована спецкомиссия по расследованию обстоятельств и причин авиапроисшествия. В Росавиации сочли решение командира экипажа о прекращении полета обоснованным.

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