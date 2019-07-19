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19.07.2019 15:54
Проект: В регионах

Завершилась первая смена в детском лагере атомщиков

Подведены итоги общеотраслевой профориентационной смены в детском лагере Нововоронежской АЭС "Дружба". В течение 18 дней 150 ребят из разных городов-спутников объектов атомной отрасли отдыхали и проходили интенсивный культурно-образовательный курс в общеотраслевой профориентационной смене для детей сотрудников ГК "Росатом" "Лето в корпорации знаний".

В начале смены школьники прошли ряд тестирований, которые выявили их потенциал. Каждый участник получил персональную "карту" развития на весь период отдыха. Ежедневно ребята погружались в Профессии Будущего и активно вовлекались в творческую деятельность.

В этом году программа посвящена юбилею атомного ледокола ЛК-60 и году театра, поэтому Нововоронежская АЭС выбрала дополнительный перечень базовых дисциплин, которые наиболее соответствуют интересам подрастающего поколения

(робототехника, промышленный дизайн, физика, VR-курс, STEM, создание 3D-игр), а также развитию творческих способностей (декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство, хореография, музыка). Мастер-классы по театральному мастерству для ребят преподавали заслуженные артисты России и Воронежской области.

Также дети познакомились с историей атомной отрасли, и Нововоронежской АЭС: посетили смотровую площадку инновационных энергоблоков поколения "3+" и музей атомной станции. Ребята побывали в Археологическом музее-заповеднике "Костенки".

Фото: Нововоронежская АЭС
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Итогом отдыха в профильном лагере стали 24 проекта по выбранной теме. В научной работе были задействованы более 70% школьников. Ребята занимались моделированием атомных ледоколов, предлагали новые идеи по сооружению АЭС, проектировали теплицы для плавучих атомных станций, создавали подводных роботов, рисовали познавательные мультики о Росатоме и многое другое.

Кроме того, два дня на территории лагеря проходил настоящий театральный Фестиваль "Золотая маска - 2019". Каждый отряд представил на суд жюри собственный мини-спектакль по выбранному произведению.

"Атмосфера в лагере сложилась очень тёплая, дети сдружились и сплотились. Само название лагеря - "Дружба" - очень этому способствовало. Чувствуется, что ребята совершенно не хотят расставаться. Смена была очень насыщенной. Ребята не только попробовали себя в привычной тематике - физика, химия и т.д., но и проявили себя на сцене", - отметила главный специалист отдела вознаграждения и социальной работы Департамента кадровой политики ГК "Росатом" Елена Печенкина.

ДОЛ "Дружба" стал одной из трёх отраслевых площадок, на базе которых летом 2019 года открылись профильные лагеря Госкорпорации "Росатом". Две другие площадки расположены в Московской области и городе Саров.

Напомним, в 2018 году ДОЛ "Дружба" впервые открылся после двадцатилетнего перерыва силами профсоюзной организации Нововоронежской АЭС. За пять потоков в нем успели отдохнуть 503 ребенка. Помимо отдыха для детей были организованы мастер-классы по рисованию, лепке, оригами, подвижные игры, квесты, праздничные мероприятия. Ключевым событием стал приезд съемочной группы киножурнала "Ералаш".

Фото: Нововоронежская АЭС
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Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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