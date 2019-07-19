Генпрокуроры РФ и Монголии договорились беречь Байкал

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и Генпрокурор Монголии Банзрагчийн Жаргалсайхан в Иркутске подписали программу сотрудничества на 2020-2021 годы по вопросу защиты окружающей среды в районе реки Селенги и озера Байкал, сообщает "Интерфакс".

Соглашение носит рамочный характер.

По словам Юрия Чайки, соглашение послужит импульсом для межведомственного взаимодействия в природоохранной сфере. Прокуроры обеих стран будут обмениваться опытом, что позволит "защитить интересы государств".

Селенга - крупнейший приток озера Байкал, берущий свое начало в Монголии.