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19.07.2019 16:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Кинофестиваль "Край света. Восток" объявил первые конкурсные фильмы

Текст: Сусанна Альперина

9-й Сахалинский международный кинофестиваль "Край света. Восток", который пройдет в Южно-Сахалинске с 23 по 30 августа, объявил о первых конкурсных фильмах, а также о том, кто будет их судить.

Фильм "Дылда" Балагова вошел в программу фестиваля в Сан-Себастьяне

Фильмом открытия станет новая картина классика немецкого кинематографа, неоднократного лауреата Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, номинанта на премию "Оскар" Вернера Херцога "ООО "Семейный роман". На Сахалине состоится российская премьера ленты. Картина "ООО "Семейный романс" снята в жанре "докуфикшн", она станет одной из девяти картин, которые поборются за главный приз в этом году.

От России в конкурсную программу фестиваля традиционного войдут три картины. Это "Большая поэзия" Александра Лунгина, получившая приз за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Александр Кузнецов) на "Кинотавре"; "Дылда" Кантемира Балагова, отмеченная призом за лучшую режиссуру и призом ФИПРЕССИ в каннском конкурсе "Особый взгляд". А также получивший Гран-при на МКФ им. Андрея Тарковского "Зеркало" дебют Александра Золотухина "Мальчик русский", мировая премьера которого состоялась в программе "Форум" Берлинского кинофестиваля в этом году.

Фото: Вольга
На экраны выходит фильм "Паваротти"

Также "Край света. Восток" объявил трех из пяти членов жюри. Это - македонский режиссер Теона Стругар Митевска, актер Александр Робак и композитор Владимир Мартынов. Имена двух других членов жюри станут известны позднее. Если актера Александра Робака у нас представлять не надо, то не все в России знают, что Теона Стругар Митевска - македонский кинорежиссер, снявшая один из самых громких и обсуждаемых фильмов этого года, представленный в конкурсной программе Берлинского кинофестиваля - "Бог существует, ее имя - Петруния". Картину показывали в этом году на 42-м ММКФ в Москве, тогда зал не мог вместить всех желающих ее посмотреть.

Философ и авангардный композитор Владимир Мартынов, написавший музыку более чем к 50-ти фильмам, от советской киноклассики - "Михайло Ломоносов" и "Холодное лето 53-го" Александра Прошкина, "Слово для защиты" и "Поворот" Вадима Абдрашитова - до "Острова" Павла Лунгина и "Вокальных параллелей" Рустама Хамдамова, безусловно, большое приобретение для фестиваля. Учитывая тот факт, что в жюри киносмотров Мартынов практически не работает. Но мнение его - весьма ценно. Помимо сочинения музыки, Мартынов пишет книги и преподает музыкальную антропологию на философском факультете МГУ.

Архитектура внеконкурсной программы 9-го СМКФ по-прежнему включает в себя лучшие фильмы года со всего мира. Зрителей ждут уже полюбившиеся им программы фестивальных хитов "Самое главное" и "Как научиться смотреть кино". А также - обширная программа анимации для детей и взрослых, секция спецпоказов со звездными гостями, ретроспективы членов жюри, тематические программы документального кино, фильмы на площади, ленты сахалинских кинематографистов и новая программа "Индостан", призванная посмотреть на огромную территорию на карте мира под кинематографическим углом. Также на СМКФ "Край света. Восток" пройдет традиционная "Ночь в театре", концерты и мастер-классы гостей фестиваля. Подробности внеконкурсной программы будут объявлены позднее.

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