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19.07.2019 09:28
Проект: В регионах

Почти половина территории Забайкалья вошла в программу "ДВ гектар"

Текст: Татьяна Дмитракова
В Чите под председательством вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева состоялось совещание, на котором обсудили готовность Забайкальского края к реализации программы "Дальневосточный гектар", стартующей в регионе 1 августа.

- Мы стараемся работать так, чтобы люди смогли свободно получать землю. Исключение составляют участки, которые находятся рядом с населенными пунктами и необходимы для их развития, земли ООПТ, а также территории традиционного хозяйствования коренных народов. Кроме того, в Забайкальском крае не подлежат выдаче земли, находящиеся в непосредственной близости от государственной границы, - отметил Юрий Трутнев.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
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По словам главы региона Александра Осипова, в Забайкалье под действие программы "Дальневосточный гектар" подпадает гораздо больше земель, чем в других субъектах Дальнего Востока.

- У нас почти 50 процентов территории отнесено к зоне "можно", тогда как средний показатель по ДФО составляет 32 процента, - уточнил он.

Площадь Забайкальского края - 43 миллиона гектаров, из них 19,7 миллиона гектаров могут быть переданы в пользование.

- Ключевая для правительства региона задача - люди должны быстро оформить земельный участок, воспользовавшись федеральной информационной системой НаДальнийВосток.РФ. Для этого была проведена большая предварительная работа, а именно - настроен электронный сервис, сформирован реестр земель, определены зоны категории "нельзя", прошли обучение специалисты, - сообщил Александр Осипов. - Очень важным является сокращение срока получения земли. Нормативно он составляет 42 дня. Лучший показатель по Дальневосточному округу - 18 дней, и мы будем стремиться приблизиться к лучшему показателю.

По предварительным данным, в Забайкалье, как и в других субъектах ДФО, самым распространенным видом использования "дальневосточного гектара" станет строительство индивидуального жилья. Около 40 процентов жителей края, намеренных подать заявку на "гектар", желают использовать его под строительство дома. Для этой категории получателей земли Фонд развития Дальнего Востока, Министерств РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Агентств по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разрабатывают механизм льготной ипотеки под два процента годовых, который начнет действовать к концу 2019 года.

Справка "РГ"

В соответствии с законом предоставление "дальневосточных гектаров" в Забайкальском крае будет проходить в три этапа: с 1 августа текущего года подать заявление на земельный участок смогут жители, зарегистрированные в регионе. С 1 февраля 2020 года право на бесплатный надел в Забайкалье, а также в Бурятии получат жители всех регионов Дальнего Востока. С 1 августа 2020 года "дальневосточные гектары" Республики Бурятия и Забайкальского края станут доступны всем россиянам, а также участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Забайкальский край
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