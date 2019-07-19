Стоянки чабанов начали восстанавливать в 11 районах Забайкалья

В пострадавших от природных пожаров районах Забайкальского края правительство региона организовало работы по восстановлению инфраструктуры животноводческих стоянок, уничтоженной огнем.

"В общей сложности возведение жилых домов и хозяйственных построек началось на 80 чабанских стоянках. На 68 из них работают подрядные организации, 12 отстраивают хозспособом. Всего необходимо восстановить 112 животноводческих стоянок в 12 районах края", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

В пятницу, 19 июля, рабочие подрядной организации приедут на чабанские стоянки в Приаргунском районе.

По данным правительства Забайкальского края, все пострадавшие в апреле от степных пожаров сельхозтоваропроизводители региона получили субсидии в полном объеме.

Правительство РФ выделило забайкальским аграриям 820 миллионов рублей. Эти средства пошли на компенсацию утраченных в огне материальных ценностей, восстановление поголовья скота и чабанских стоянок.