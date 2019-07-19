В Чите будет модернизирована станция очистки воды

В столице Забайкальского края в рамках национального проекта "Экология" планируется масштабная модернизация станции очистки воды. Объект находится в микрорайоне КСК и обслуживает около 60 тысяч читинцев.

"С водой проблемы - она мутная, с высоким содержанием железа. На станции будут применены самые простые и надежные технологии, которые улучшат качество воды по этим двум показателям", - сообщил и.о. зампреда краевого правительства Виктор Паздников.

Всего в рамках реализации региональной программы "Чистая вода" нацпроекта "Экология" в 2020 году в Забайкальском крае планируется построить шесть станций очистки воды, три из них - в Чите.

В 2019 году на все мероприятия программы в крае ассигновано 143 миллиона рублей. Региональное правительство попросило перенести срок использования федеральных средств на 2020 год, потому что до сих пор нет проектно-сметной документации на строительство станций очистки воды. Минстрой России поддержал эту просьбу.

"Я считаю, это правильное решение. Лучше сделать объекты качественно, нежели распылить деньги", - подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров во время визита в Читу.