В Якутии задержаны граждане Таджикистана за пропаганду экстремизма

ФСБ России по Республике Саха (Якутия) выявила уроженеца Таджикистана, подозреваемого в организации незаконной молельной площадки, сообщает пресс-служба УФСБ.

Гражданин в одной из квартир Якутска организовал незаконную молельную площадку, где на регулярной основе проводились религиозные сборы приверженцев идеологии радикального ислама.

Специалисты УФСБ считают, что в ходе подобных собраний осуществлялись пропаганда запрещенных экстремистских материалов, в экстремистское сообщество вовлекались жители республики.

В квартире задержаны 20 иностранных граждан - все земляки организатора незаконной молельной площадки, более того, выходцы из одного села Республики Таджикистан.

С задержанными работают специалисты республиканского УФСБ, двое из задержанных выдворены за пределы Российской Федерации. Им также запретили въезд сроком на пять лет.

Выяснилось, что квартире одновременно проживало до 30 человек, число прописанных иностранных граждан доходило до 40. Собственники жилплощади знали о происходящем. Их безразличие и желание извлечь выгоду способствовали созданию группы религиозно-экстремистской направленности, говорится в сообщении.