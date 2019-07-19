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19.07.2019 03:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Приморье на парад в День ВМФ прибудут корабли Филиппин и Вьетнама

Текст: Анна Бондаренко
Фото: Сергей Орлов/ТАСС Фото: Сергей Орлов/ТАСС
Фото: Сергей Орлов/ТАСС

В параде кораблей, который состоится во Владивостоке в честь Дня Военно-Морского флота, впервые будут участвовать корабли ВМС Филиппин и Вьетнама, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Фото: wikipedia.org
Во Владивосток прибыл корабль "Смерч" с крылатыми ракетами "Уран"

Вертолетоносец, корабль-док Военно-морских сил Филиппин "Давао-дель-Сур" и фрегат ВМС Вьетнама "Куанг Чунг" планируется торжественно встретить на причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной. В парадный строй они встанут 27 июля.

Филиппинский "Давао-дель-Сур" посещал Владивосток в 2018 году, вьетнамский корабль прибудет в Приморский край впервые.

Военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ России состоится 28 июля. Его гостям во Владивостоке покажут восемь тактических эпизодов с выполнением боевых упражнений. В морском параде и празднике будут участвовать 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, 15 единиц военной техники береговых войск, 12 самолетов и вертолетов морской авиации.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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