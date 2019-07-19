В Приморье заведено уголовное дело о ДТП с шестью погибшими

По факту автоаварии со смертельным исходом, произошедшей вчера, следователь Следственной части СУ УМВД России по Приморскому краю возбудил уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначено проведение ряда экспертиз.

За нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет, говорится в сообщении.