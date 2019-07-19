В Забайкалье накажут виновных в срыве сроков ликвидации последствий ЧС

На совещании обсудили исполнение всех пунктов указа президента России Владимира Путина о ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
- Большая часть работ выполняется в срок. Мы говорили об организации летнего отдыха для детей, чьи семьи пострадали в ходе пожаров, о безопасности края в случае новой чрезвычайной ситуации. В этих направлениях достаточно много сделано. Но в области строительства жилья, чабанских стоянок, восстановления инфраструктуры остаются вопросы, - сказал Юрий Трутнев.
Необходимость постоянного контроля за ходом работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации подчеркнул и Александр Осипов.
- Большой список объектов у нас по чабанским стоянкам, по ним мы работаем совместно с главами районов, совместно формировали списки подрядчиков. Договоры заключены по большинству чабанских стоянок, но работа при этом разворачивается медленно. Если в скором времени станет ясно, что подрядные организации работают плохо, мы их заменим, - заметил он. - Подчеркну, это очень ответственная работа вместе с муниципалитетами.
По словам главы Забайкальского края, медленно разворачивает работу и подрядчик, выбранный для строительства жилья, поэтому сейчас правительство региона принимает меры, чтобы "усилить" его кадрами.
- Мы будем анализировать, как выполняются работы, принимать все меры дисциплинарного и кадрового характера, если соответствующие сроки не будут соблюдаться, - добавил Александр Осипов.