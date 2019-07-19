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19.07.2019 10:05
Проект: В регионах

В Забайкалье накажут виновных в срыве сроков ликвидации последствий ЧС

Текст: Инесса Доценко
Ответственные за срыв сроков работ по ликвидации последствий апрельских пожаров в Забайкалье будут нести наказание. Об этом заявил руководитель края Александр Осипов на совещании, прошедшем в Чите под руководством вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

На совещании обсудили исполнение всех пунктов указа президента России Владимира Путина о ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
Стоянки чабанов начали восстанавливать в 11 районах Забайкалья

- Большая часть работ выполняется в срок. Мы говорили об организации летнего отдыха для детей, чьи семьи пострадали в ходе пожаров, о безопасности края в случае новой чрезвычайной ситуации. В этих направлениях достаточно много сделано. Но в области строительства жилья, чабанских стоянок, восстановления инфраструктуры остаются вопросы, - сказал Юрий Трутнев.

Необходимость постоянного контроля за ходом работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации подчеркнул и Александр Осипов.

- Большой список объектов у нас по чабанским стоянкам, по ним мы работаем совместно с главами районов, совместно формировали списки подрядчиков. Договоры заключены по большинству чабанских стоянок, но работа при этом разворачивается медленно. Если в скором времени станет ясно, что подрядные организации работают плохо, мы их заменим, - заметил он. - Подчеркну, это очень ответственная работа вместе с муниципалитетами.

По словам главы Забайкальского края, медленно разворачивает работу и подрядчик, выбранный для строительства жилья, поэтому сейчас правительство региона принимает меры, чтобы "усилить" его кадрами.

- Мы будем анализировать, как выполняются работы, принимать все меры дисциплинарного и кадрового характера, если соответствующие сроки не будут соблюдаться, - добавил Александр Осипов.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Забайкальский край
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