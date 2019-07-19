Новости

Сенаторы проанализируют законодательство о митингах 11:38
Генетики доказали смелую теорию о начале болезни Паркинсона 11:38
В Перми сотрудника почты заподозрили в контрабанде психотропных средств 11:32
Вышел русский трейлер продолжения "Лучшего стрелка" с Томом Крузом 11:24
Патрушев: Молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО 11:15
На Ямале утонул вахтовик из Беларуси 11:08
В Архангельске инструктора автошколы заподозрили в убийстве ученицы 11:04
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации 10:54
По факту посадки в Екатеринбурге рейса Самара-Сургут начата проверка 10:50
Грузовик со школьниками упал со скалы на Филиппинах, есть жертвы 10:47
Видео: Доследственная проверка организована по факту инцидента в Шереметьево 10:45
На новосибирском комбинате "Сибирский гурман" начались обыски 10:27
В Сочи из-за непогоды введен режим повышенной готовности 10:26
Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом 10:17
В Екатеринбурге чуть не закатали в асфальт работу художника Покраса Лампаса 10:12
В Крыму найден неразграбленный склеп античных воинов 10:12
В одной из квартир Ижевска нашли тело умершего пять лет назад мужчины 10:11
Заработал четвертый энергоблок Калининской АЭС 10:06
Ученые: причины нервной анорексии не только психологические 10:03
В Петрозаводске на набережной Онежского озера появилось пианино 10:02
В Карелии пропала лодка с супружеской парой и псом 09:59
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона 09:51
В Москве появился новый экскурсионный маршрут по местам Маяковского 09:46
В уральском городе Сатка открылся международный фестиваль "Кармен" 09:40
Жителям Иркутской области выдали первые жилищные сертификаты 09:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
19.07.2019 11:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми сотрудника почты заподозрили в контрабанде психотропных средств

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

В Перми возбудили уголовное дело за контрабанду психотропных веществ в отношении работника одного из почтовых отделений. Об этом сообщили в пермской таможне.

Почтовый работник получал из-за границы посылки с лекарственными препаратами, оборот которых в России запрещен. Чтобы замаскировать свои действия, он заказывал их на вымышленные фамилии, а потом сам и получал и в дальнейшем продавал их.

Пермяка осудили за обман пенсионеров почти на миллион рублей

Информация об этом поступила в таможню. И так как при проверке она подтвердилась, мужчина был вскоре задержан с поличным. При нем нашли упаковки, где находилось сто таблеток запрещенного препарата. Кроме того, психотропные вещества были обнаружены в помещении почтового отделения и в его автомобиле. Всего таможенники изъяли у него более трех килограмм запрещенных препаратов.

Сейчас начато расследование. Если мужчину признают виновным, то он может быть приговорен к семи годам лишения свободы.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Индия озвучила условие покупки у России истребителей Су-57
Американские конгрессмены подготовили новые санкции против РФ
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Порошенко не пропустили в зал заседания Европарламента