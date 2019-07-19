В Перми сотрудника почты заподозрили в контрабанде психотропных средств

В Перми возбудили уголовное дело за контрабанду психотропных веществ в отношении работника одного из почтовых отделений. Об этом сообщили в пермской таможне.

Почтовый работник получал из-за границы посылки с лекарственными препаратами, оборот которых в России запрещен. Чтобы замаскировать свои действия, он заказывал их на вымышленные фамилии, а потом сам и получал и в дальнейшем продавал их.

Информация об этом поступила в таможню. И так как при проверке она подтвердилась, мужчина был вскоре задержан с поличным. При нем нашли упаковки, где находилось сто таблеток запрещенного препарата. Кроме того, психотропные вещества были обнаружены в помещении почтового отделения и в его автомобиле. Всего таможенники изъяли у него более трех килограмм запрещенных препаратов.

Сейчас начато расследование. Если мужчину признают виновным, то он может быть приговорен к семи годам лишения свободы.