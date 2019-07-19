В Чебоксарах ввели штраф за парковку на газоне

С 19 июля вступили в силу поправки в Закон Чувашской Республики об административных правонарушениях.

Согласно им, нарушителям устанавливается административная ответственность в виде предупреждения или штрафа. Для граждан его размер составляет от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц - от двух до пяти тысяч рублей и для юридических лиц - от пяти до двадцати тысяч рублей.

Как сообщил заместитель главы города Чебоксары депутат ЧГСД Николай Владимиров, внесение поправок в республиканское законодательство было инициировано Городским собранием депутатов. По его словам, федеральный закон дает право муниципалитетам самостоятельно устанавливать правила благоустройства территорий, включая порядок создания и содержания газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями.

- Административная ответственность за размещение транспортного средства на озелененных территориях может наступать лишь при условии, что соответствующий запрет установлен правилами благоустройства территории муниципального образования. Такой запрет установлен пунктом 5.3.1.13 Правил благоустройства территории города Чебоксары, - в свою очередь поясняет начальник Управления муниципального контроля администрации Чебоксар Ольга Тумаланова.

Парковать машины нельзя будет также на детских и спортивных площадках и на территориях для выгула и дрессировки животных. Причем оставлять на них автомобили запрещается в любое время года. Исключение касается только машин аварийных и неотложных служб.

Как сообщили "РГ" в городской администрации, машины, стоящие на газонах, не будут увозить на эвакуаторах, и, возможно, в первый раз нарушитель может ограничиться предупреждением. Зато повторное нарушение приведет к штрафу в кратном размере.

Между тем городские власти осознают, что нынешний запрет создаст неудобства для автовладельцев. Так, к началу 2019 года в Чебоксарах было зарегистрировано более 110 тысяч легковых автомобилей. Вместе с тем в городе на сегодня насчитывается порядка 30 тысяч машино-мест в гаражах, и даже с учетом имеющихся парковок потребности чебоксарских автомобилистов не удовлетворены. В этой связи сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков поручил главам районных администраций рассмотреть все возможные варианты создания автостоянок и парковок во дворах.

Кроме того, на портале "Открытый город" запущено голосование по поводу открытия муниципальных платных парковок по 19 адресам. На сегодня в Чебоксарах работают 4 платных парковки на 330 машино-мест. С учетом появления новых автостоянок их число может вырасти до более 860 машиномест.