В одной из квартир Ижевска нашли тело умершего пять лет назад мужчины

В Ижевске газовики, проверявшие исправность оборудования, нашли в одной из квартир по улице 9 Января тело мужчины 1966 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Специалисты вскрыли дверь 18 июля, так как долгое время им никто не открывал. Известно, что найденный ими мужчина жил один. Родственники у него были в других регионах.

Также выяснилось, что ижевчанин умер около 5-6 лет назад. Признаков насильственной смерти при осмотре тела не нашли.

Сейчас силовиками проводится доследственная проверка: назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются соседи, устанавливаются все обстоятельства случившегося.