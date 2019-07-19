В Перми суд оштрафовал больницу на миллион рублей за смерть пациента

Две жительницы Прикамья обратились в суд с иском к Пермской краевой клинической больнице и просили взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере по 500 тысяч рублей каждой.

Как пояснили в Пермском краевом суде, основанием для обращения в суд послужил факт смерти пациентки в больнице. Судебно-медицинская экспертиза определила, что между действиями врача-гематолога и смертью пациентки имеется прямая причинно-следственная связь.

Принимая во внимание тот факт, что в связи с гибелью близкого человека, истцы испытывают глубокие нравственные страдания, суд постановил взыскать с больницы компенсацию морального вреда в пользу каждой из заявительниц в размере 500 тысяч рублей.