На новосибирском комбинате "Сибирский гурман" начались обыски

Сегодня утром сотрудники сразу трех силовых ведомств приступили к оперативно-розыскным мероприятиям на крупном комбинате "Сибирский гурман" под Новосибирском.

- В отношении генерального директора управляющей компании предприятия возбуждено уголовное дело, - сообщает СУ СКР по Новосибирской области. - Он подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с января 2014 года по март 2016 года, руководство компании в целях получения налоговой выгоды уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

В настоящее время следователи изучают финансовую отчетность и уставную документацию компании.

Комбинат "Сибирский Гурман" считается одним из крупнейших производителей замороженных полуфабрикатов в Сибири.