Путин назвал неразберихой ситуацию с выплатами пострадавшим от паводка

Основные жалобы и вопросы президенту касались выдачи жилищных сертификатов, восстановления документов, работы по оценке размере ущерба. Путин все внимательно выслушивал, коротко комментировал и раздавал на месте поручения чиновникам.

В частности, президент заявил о необходимости быстро и качественно построить жилье для пострадавших от паводка в Иркутской области.

"Вопрос ведь не в том, чтобы быстро построить, хотя это важно, но качественно построить, чтобы потом не развалился и не промерз насквозь дом", - подчеркнул он. "Поэтому нужно быстрее делать, но и делать качественно, а если то и другое несовместимо, тогда найти какое-то другое решение нужно", - добавил Путин.

Отдельно президент остановился на проблемах организации помощи жителям, пострадавшим от наводнения.

Когда жители Тулуна рассказали Путину о проблемах с получением выплат, президент назвал такую ситуацию неразберихой. Так, по словам одной из женщин, фамилии ее дочери не оказались в списках жителей, которым положена выплата. Как выяснилось позже, таких ситуаций в городе много.

"Это называется простым русским словом - неразбериха", - прокомментировал Путин.