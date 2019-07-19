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19.07.2019 12:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин назвал неразберихой ситуацию с выплатами пострадавшим от паводка

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин в Тулуне, городе наиболее пострадавшем от паводков в Иркутской области, дважды пообщался с местными жителями: у здания пункта временного размещения и на пути следования кортежа президента, где собралась большая группа людей.

Основные жалобы и вопросы президенту касались выдачи жилищных сертификатов, восстановления документов, работы по оценке размере ущерба. Путин все внимательно выслушивал, коротко комментировал и раздавал на месте поручения чиновникам.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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В частности, президент заявил о необходимости быстро и качественно построить жилье для пострадавших от паводка в Иркутской области.

"Вопрос ведь не в том, чтобы быстро построить, хотя это важно, но качественно построить, чтобы потом не развалился и не промерз насквозь дом", - подчеркнул он. "Поэтому нужно быстрее делать, но и делать качественно, а если то и другое несовместимо, тогда найти какое-то другое решение нужно", - добавил Путин.

Отдельно президент остановился на проблемах организации помощи жителям, пострадавшим от наводнения.

Когда жители Тулуна рассказали Путину о проблемах с получением выплат, президент назвал такую ситуацию неразберихой. Так, по словам одной из женщин, фамилии ее дочери не оказались в списках жителей, которым положена выплата. Как выяснилось позже, таких ситуаций в городе много.

"Это называется простым русским словом - неразбериха", - прокомментировал Путин.

Власть Работа власти Регионы Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае РГ-Видео РГ-Фото
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