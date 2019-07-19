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19.07.2019 09:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин прилетел в пострадавшую от наводнений Иркутскую область

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, чтобы лично проверить, как ликвидируются последствия наводнения в Иркутской области. Ожидается, что глава государства осмотрит районы подтопления и пункты долговременного размещения пострадавших от паводка.

Кроме того, в Братске Владимир Путин проведет специальное совещание "О мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области".

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
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Напомним, паводки в Иркутской области начались в конце июня. Из-за стихии погибло 25 человек, 763 госпитализированы, подтопленными оказались свыше 11 тысяч зданий и приусадебных участков.

Владимир Путин уже приезжал в Иркутскую область 30 июня. Тогда во время совещания в городе Братске президент призвал организовать работу по помощи пострадавшим оперативно и без лишних формальностей. После этого Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий паводков.

Власть Работа власти Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Президент Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае РГ-Видео
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