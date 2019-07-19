Путин прилетел в пострадавшую от наводнений Иркутскую область

Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, чтобы лично проверить, как ликвидируются последствия наводнения в Иркутской области. Ожидается, что глава государства осмотрит районы подтопления и пункты долговременного размещения пострадавших от паводка.
Кроме того, в Братске Владимир Путин проведет специальное совещание "О мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области".
Напомним, паводки в Иркутской области начались в конце июня. Из-за стихии погибло 25 человек, 763 госпитализированы, подтопленными оказались свыше 11 тысяч зданий и приусадебных участков.
Владимир Путин уже приезжал в Иркутскую область 30 июня. Тогда во время совещания в городе Братске президент призвал организовать работу по помощи пострадавшим оперативно и без лишних формальностей. После этого Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий паводков.