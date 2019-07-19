Путин прилетел в пострадавшую от наводнений Иркутскую область

Кроме того, в Братске Владимир Путин проведет специальное совещание "О мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области".

Напомним, паводки в Иркутской области начались в конце июня. Из-за стихии погибло 25 человек, 763 госпитализированы, подтопленными оказались свыше 11 тысяч зданий и приусадебных участков.

Владимир Путин уже приезжал в Иркутскую область 30 июня. Тогда во время совещания в городе Братске президент призвал организовать работу по помощи пострадавшим оперативно и без лишних формальностей. После этого Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий паводков.