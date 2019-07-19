Путин раскритиковал ход работ по ликвидации последствий паводка

Президент России Владимир Путин высказал неудовлетворение работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Напомним, Владимир Путин сегодня осмотрел с вертолета районы подтопления и посетил пункт временного размещения пострадавших.

- С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной, - цитирует ТАСС слова главы государства.

Президент отметил, что неудовлетворительно организовано информирование граждан, плохо распределяется гуманитарная помощь, осуществляются выплаты, возводится жилье и инфраструктура. Также Владимир Путин выразил недовольство темпами размещения пострадавших от наводнения. Вице-премьер Виталий Мутко доложил о том, что ряд пострадавших граждан в настоящее время смогли разместиться только у своих родственников и сказал о женщине, вспомнив общение главы государства с пострадавшими. На что Владимир Путин отреагировал: "Ничего хорошего она не сказала. Как раз наоборот. Ничего хорошего нет. Она и у родственников уже не живет".

Мутко сообщил, что, по оценкам штаба по ликвидации последствий наводнения, к сентябрю нужно будет создать до 800 дополнительных мест в пунктах временного размещения людей.

Глава государства потребовал максимально быстро разобраться с невыплатой денежной помощи пострадавшим от паводка.

Как подчеркнул Владимир Путин, в начале сентября он приедет в Иркутскую область и посмотрит, что было сделано. Также он отметил, что все дети из пострадавших районов Иркутской области должны приступить к учебе с 1 сентября.