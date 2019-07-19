Новости

Дети находятся в тяжелом состоянии после ДТП под Калининградом 16:42
Захарова о продлении ареста Вышинскому: Стыд и позор 16:37
В Геленджике изъяли 15 измученных животных 16:34
Черчесов опубликовал совместное фото с Загитовой 16:29
Мать похоронила дочь во дворе спального района Петербурга 16:29
Крымские музеи будут отстаивать право на золото скифов 16:26
Путин раскритиковал ход работ по ликвидации последствий паводка 16:25
60 процентов россиян оценивают свое материальное положение как среднее 16:23
Кинофестиваль "Край света. Восток" объявил первые конкурсные фильмы 16:20
В Чувашии опровергли госпитализацию главы республики 16:11
Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату 16:03
Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в Греции 15:53
В Череповце восстановят усадьбу Верещагиных 15:45
В ДТП с бензовозом под Калининградом пострадали шесть человек 15:22
"Хороший русский" из "Очень странных дел" отказался от "Чернобыля" 15:16
Видео: В Ярославле колесо обозрения закрутилось в обратную сторону 15:06
В Воронеже избившему мужчину полицейскому ужесточили наказание 15:03
Под Тулой футбольные ворота упали на 10-летнюю девочку 14:48
Восстановить купеческий особняк в Ельце помогут испанцы 14:47
В Австралии нашли упавший с неба "золотой самородок" весом 17 кг 14:46
Полиция Германии не исключает убийства двух россиянок в Мюнхене 14:44
На Кубани уточнили сумму штрафа за неуплату курортного сбора 14:41
В Госдуме отреагировали на слова Волкера о паспортах РФ для Донбасса 14:36
Уральская таможня изъяла обезьян в кошачьей переноске 14:33
Обновлённый Mitsubishi Pajero Sport рассекретили на фото 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
19.07.2019 16:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин раскритиковал ход работ по ликвидации последствий паводка

Президент России Владимир Путин высказал неудовлетворение работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Напомним, Владимир Путин сегодня осмотрел с вертолета районы подтопления и посетил пункт временного размещения пострадавших.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Путин назвал неразберихой ситуацию с выплатами пострадавшим от паводка

- С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной, - цитирует ТАСС слова главы государства.

Президент отметил, что неудовлетворительно организовано информирование граждан, плохо распределяется гуманитарная помощь, осуществляются выплаты, возводится жилье и инфраструктура. Также Владимир Путин выразил недовольство темпами размещения пострадавших от наводнения. Вице-премьер Виталий Мутко доложил о том, что ряд пострадавших граждан в настоящее время смогли разместиться только у своих родственников и сказал о женщине, вспомнив общение главы государства с пострадавшими. На что Владимир Путин отреагировал: "Ничего хорошего она не сказала. Как раз наоборот. Ничего хорошего нет. Она и у родственников уже не живет".

Мутко сообщил, что, по оценкам штаба по ликвидации последствий наводнения, к сентябрю нужно будет создать до 800 дополнительных мест в пунктах временного размещения людей.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Мальчик из Тулуна рассказал Путину про "утонувший" детский сад

Глава государства потребовал максимально быстро разобраться с невыплатой денежной помощи пострадавшим от паводка.

Как подчеркнул Владимир Путин, в начале сентября он приедет в Иркутскую область и посмотрит, что было сделано. Также он отметил, что все дети из пострадавших районов Иркутской области должны приступить к учебе с 1 сентября.

Власть Работа власти Президент Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова о продлении ареста Вышинскому: Стыд и позор
Путин пообещал мальчику из Тулуна машину с пультом управления
СК опубликовал видео осмотра Boeing 737, прекратившего взлет в Шереметьево
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона
Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату