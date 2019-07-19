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19.07.2019 14:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Регистрация на новосибирский форум "Технопром" откроется в августе

На совещании в правительстве Новосибирской области в пятницу утвердили концепцию VII международного форума технологического развития "Технопром".
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Татьяна Кравченко
Стала известна дата проведения форума "Технопром" в Новосибирске

Как отметил глава региона Андрей Травников, "Технопром-2019"  будет достаточно масштабным и достойным, судя по концептуальным документам и деловой программе. Форум будет насыщен дискуссиями по ключевой теме - "Наука новой эры: технологии трансформации".

- Считаю, что нам нужно сконцентрироваться на содержании, сделать форум интересным и полезным, может быть, более компактным, чем какие-то другие мероприятия в других регионах и городах, но более интересным. Уверен, что к середине сентября все мероприятия будут подготовлены, - сказал Андрей Травников.

Вице-губернатор Андрей Жуков сообщил, что распоряжением регионального правительства утверждены составы рабочей группы и экспертного совета форума, разработан план мероприятий по подготовке. Кроме того, подписан госконтракт с компанией "Бизнес Диалог" на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности.

- План-график работы штабов включает более 100 мероприятий, охватывающих все сферы подготовки и проведения форума. Регистрация на форум откроется в августе, - отметил Андрей Жуков.

Организатором форума "Технопром" выступает правительство Новосибирской области. В этом году деловая программа рассчитана на три дня, она включает в себя несколько десятков мероприятий по таким направлениям, как технологическая политика, наука и технологии, лидерство и партнерство, территории роста, финансовые модели, инновации в медицине и образовании. Для наглядной демонстрации достижений в науке и промышленности в рамках форума пройдут выставочные мероприятия.

Справка

Форум "Технопром" является одним из крупнейших технологических мероприятий России, в задачи которого входит продвижение отечественных научных разработок и инноваций. Распоряжение о его проведении подписано губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Очередной форум пройдет 18-20 сентября 2019 года. Участники форума - топ-менеджеры крупного российского бизнеса, представители деловых кругов из государств-участников СНГ и стран АТР, руководители российских и зарубежных инвестиционных фондов, представители российских государственных корпораций, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ.

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