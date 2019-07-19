Росгидромет назвал города с самым грязным воздухом

Росгидромет зафиксировал наибольший уровень загрязнения воздуха в 22 российских городах. По данным ведомства, в основном они расположены в азиатской части страны.

Эксперты считают, что эта территория считается неблагоприятной для рассеивания вредных примесей.

- В список городов с наибольшим загрязнением воздуха попали Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов, - сообщает RT.

Во многих из них находятся предприятия чёрной, цветной, алюминиевой, угольной и горнодобывающей промышленности, а также предприятия машиностроения. В городах со сложной экологической обстановкой проживают более 5 миллионов россиян.

В 2017 году в данном списке также находились город Чегдомын, расположенный в Хабаровском крае, и уральский город Магнитогорск. Однако в 2018 году уровень загрязнения воздуха в них значительно снизился.