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19.07.2019 15:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сибири с помощью спутника измерили глубину вечной мерзлоты

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российские и зарубежные климатологи выяснили, что таяние вечной мерзлоты затронет свыше 70 процентов инфраструктуры заполярных городов России, Канады и США. Причем, утверждают ученые, эти процессы уже нельзя остановить. Зато можно увеличить точность прогнозов.

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) и других академических институтов предлагают использовать климатические спутники для наблюдения за состоянием вечной мерзлоты в Западной Сибири, а также на территории российской зарубежной Арктики и Канады. Как сообщает РИА Новости, первые исследования представлены в журнале "Исследование земли из космоса".

Доцент кафедры космической физики МФТИ и старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Василий Тихонов отметил, что спутники позволяют получать данные с обширных площадей, вести с большей частотой наблюдения в высоких широтах. Также благодаря спутникам гарантирована независимость сбора данных от солнечной освещенности и атмосферных условий, чувствительность к подповерхностным процессам. Кроме того, это еще и относительно дешевый метод наблюдения.

Фото: iStock
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На основе наблюдений российские ученые создали компьютерную модель грунта, позволяющую точно предсказывать то, как различные погодные процессы, особенности растительного покрова и прочие побочные факторы влияют на взаимодействие почвы с микроволновым излучением.

Точность метода апробировали на примере Кулундинской равнины - обширной степи южной части Западной Сибири. Для этого ученые провели сравнительный анализ данных спутниковой микроволновой радиометрии, реальных параметров почвы и климатических характеристик, полученных на метеостанциях.

Участие в экспериментальных исследованиях приняли сотрудники МФТИ, ИКИ РАН и Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН в Новосибирске. Они использовали данные, которые собирал европейский зонд SMOS, запущенный в космос в ноябре 2009 года для наблюдений за состоянием почв, снежным покровом и круговоротом воды в мировом океане Земли.

Используя данные и снимки, полученные со спутника, пролетающего над российской частью Алтая, ученые вычислили уровень промерзания почвы и сопоставили эти данные с реальными замерами с метеостанций, расположенных в Западной Сибири. Благодаря модели Тихонова и его коллег глубина промерзания почвы определена вплоть до глубины в 1,6-2 метра. Это позволит точнее предсказывать то, как глобальное потепление будет влиять на вечную мерзлоту и другие типы грунта.

Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край СФО Новосибирская область
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