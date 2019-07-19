Пьер Ришар откроет кинофестиваль на водах

Кинофестиваль "Хрустальный источникЪ" торжественно откроется в знаменитом городе-курорте Ессентуки 20 июля при массовом участии горожан и отдыхающих. Новый киносмотр пройдет здесь уже во второй раз.

В прошлом году он стал сенсацией региона КМВ (Кавказско-Минеральных Вод). По-настоящему народный праздник успел прославиться уникальной звездной дорожкой длиной 555 метров, по которой через центр города проходят артисты, режиссеры, продюсеры, гости фестиваля, чтобы открыть фестиваль популярных киножанров В Ессентуки приедут Рустам Ибрагимбеков, Лариса Удовиченко, Светлана Немоляева, Андрей Соколов, Алла Демидова, Ирина Муравьева, Ольга Будина, много совсем молодых актеров и режиссеров, а также легенда мирового кино месье Пьер Ришар. На открытии покажут любимую всеми классическую комедию с его участием - "Игрушка", снятую в 1976 году. В августе популярнейший актер отметит 85-летие, но серьезная дата никак не сказывается на его любви к путешествиям и новым впечатлениям, он с радостью откликнулся на приглашение побывать в Ессентуках.

Первый "Хрустальный источникЪ" почтила своим присутствием французская кинодива Катрин Денев. Начинает складываться традиция: новорожденный фестиваль принимает европейских звезд с огромной радостью. Название фестиваля пишется именно так, с твердым знаком в конце - это дань уважения старинному курорту, который в свое время любили посещать Федор Шаляпин и Максим Горький, Константин Станиславский и Сергей Рахманинов. Программа фестиваля обширна: это конкурс полнометражных фильмов, творческие встречи, кино для детей, дискуссионный клуб, где не только журналисты, но и зрители могут пообщаться с авторами фильмов и обсудить увиденное.

В дни фестиваля откроется выставка работ фотохудожника Екатерины Рождественской. Состоится специальный вечер, посвященный королеве немого экрана Вере Холодной. На нем выступят известные актеры, а также президент фестиваля Эвклид Кюрдзидис и Вера Холодная-Гильберт - внучка незабываемой Веры Холодной, ушедшей из жизни сто лет назад, но оставшейся навечно в истории кино. Зрители увидят уникальные документальные кадры с суперзвездой немого кино и последний фильм, где она сыграла - "Молчи, грусть... молчи...",

Впервые кинофестиваль "Хрустальный источникЪ" совместно с Молодёжным центром Союза кинематографистов РФ проведет открытый кинокампус для начинающих кинематографистов в городах региона КВМ. Отличный шанс для молодых людей, стремящихся работать в кино, поучиться у мастеров и даже рискнуть снять и смонтировать маленький фильм в течение фестивальной недели. Художественными руководителями выступят оператор и режиссер Сергей Мокрицкий и режиссер Юрий Быков. А 27 июля на церемонии закрытия они назовут лучший проект Кинокампуса.

Что касается основного конкурса, то в нем участвует "Дорогой папа" режиссера Михаила Расходникова с Владимиром Вдовиченковым в главной роли, "Троица" недавней участницы Кинотавра Ян Гэ, психологический триллер Антона Бильжо "Амбивалентность", альманах семи режиссеров "Счастье - это…". Еще один сборник новелл "Это не навсегда", недавно отмеченный специальными наградами на Детском Фестивале Визуальных искусств "Орленок", рассказывает о детях, вынужденных жить в детских домах и мечтающих обрести родных. Экшн-драму "Последнее испытание" с участием Ирины Купченко и Ирины Алферовой покажет в конкурсе Алексей А. Петрухин. Действие недавно завершенной военной драмы "Весури" разворачивается в Карелии во время советско-финской войны, главные герои - дети, оказавшиеся в лагере для переселенцев.

Продюсер Александр Тетрюмов говорит, что для него это часть истории собственной семьи: его мама и бабушка прошли через подобные лагеря. Модный сейчас жанр спортивной драмы представлен фильмом "Команда мечты". События разворачиваются на юношеских соревнованиях по конному спорту. Снимались популярные актеры Ян Цапник, Юрий Стоянов, Роман Мадянов, Анна Чурина и профессиональные деятели спорта.

"Для нас важно, что в фильме все настоящее: и соревнования, и спортсмены, - говорит режиссер и продюсер Филипп Абрютин. - Почти все наши главные герои - настоящие спортсмены. Тагир Метшин, исполнитель одной из основных ролей, имеет звание мастер-жокей, он с детства в седле. Ксения Золотова, его партнёрша в фильме, тоже серьезно занимается конным спортом. Мы гордимся и тем, что в съёмках принимали участие исключительно арабские скакуны, которые имеют множество побед и наград".

Среди конкурсных работ есть и докудрама Светланы Музыченко "Главный грек Российской империи", сделанная с немалым изобразительным мастерством и большим вниманием к историческим деталям. Она повествует об Иоаннисе Каподистрия, выдающемся греческом дипломате при дворе императора Александра Первого. Впоследствии греческий народ выбрал его первым президентом Греции. В роли рассказчика документального байопика выступил Эвклид Кюрдзидис. Его греческое происхождение и пламенная любовь к своей исторической родине, можно сказать, дали и ему народный статус "главного грека России". Эвклид Кюрдзидис родился в Ессентуках, где обитает большая греческая диаспора. Идею провести тут фестиваль он воплощает с самым искренним и самоотверженным энтузиазмом. В этом году фестиваль активно поддержало правительство Ставропольского края и губернатор Владимир Владимиров. Надо добавить, что на все кинопоказы и творческие встречи зрителям обеспечены бесплатные билеты, нужно только вовремя их получить: желающих приобщиться к празднику очень много.