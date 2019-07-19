В Ингушетии 68 детей-сирот получат квартиры

В этом году в регионе предоставят социальное жилье 68 детям-сиротам, а также оставшимся без попечения родителей.

По информации министерства образования Ингушетии, в предыдущие три года были обеспечены собственной крышей над головой 424 жителя республики, относящиеся к этой категории.

Для приобретения квартир еще для 68 человек средства уже поступили из федерального бюджета. Такая информация прозвучала на встрече молодых людей с руководством министерства, а также уполномоченным по правам человека в Ингушетии и представителями Совета тейпов.

Как отметила заместитель министра образования региона Пятимат Угурчиева, деньги на эти цели поступают в республику из федерального бюджета ежегодно. Проблемой в этой сфере остается низкая информированность детей-сирот о своих правах в плане постановки на учет и о продвижении в очереди.

Всего на начало года на социальное жилье в Ингушетии имеют право 906 человек.