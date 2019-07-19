Новости

На матч "Ростов" - "Спартак" продано свыше 37 тысяч билетов 13:30
В Петербурге инвесторы возведут школы и детсады за свой счет 13:27
Lada Xray Cross с вариатором: цены и комплектации 13:24
Вышел тизер финального сезона "Мистера Робота" 13:22
В Ингушетии 68 детей-сирот получат квартиры 13:22
В Ингушетии два министра написали заявление об отставке 13:21
В Петербурге покончат с "туризмом по крышам" 13:18
Вышел трейлер продолжения "Джея и Молчаливого Боба" 13:15
В Петербурге появится аллея-алфавит 13:13
Под Тюменью задержали курьера с восемью килограммами наркотиков 13:07
На чиновницу Новороссийска завели дело о нападении на журналистку 13:00
СК проверит жестокое обращение в детсаду Смоленска 12:52
Президент РФ опроверг слухи о причинах наводнения в Иркутской области 12:51
Безумная битва тортов пройдет в Москве 12:43
Нелепый трейлер мюзикла "Кошки" вызвал волну насмешек в Сети 12:39
Призовой фонд US Open-2019 станет рекордным в истории тенниса 12:38
"Эпическая битва": учебное сражение Abrams и Т-72М сняли на видео 12:38
Путин пообещал мальчику из Тулуна машину с пультом управления 12:32
Росстандарт отменил свежий ГОСТ на фотосессии новорожденных 12:19
Полиция задержала участников ОПГ, незаконно обналичивающей деньги 12:08
Опубликовано видео уничтожения крылатой ракеты в Черном море 12:05
Очевидец рассказал о давке на борту задымившегося Boeing 12:03
В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить "нормандский формат" 11:55
В Перми суд оштрафовал больницу на миллион рублей за смерть пациента 11:53
В СК назвали причину задымления на борту Boeing в Шереметьево 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
19.07.2019 13:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Ингушетии два министра написали заявление об отставке

Текст: Алена Ларина (Магас)

Министр образования и науки Юсуп Костоев и министр финансов Бекхан Оздоев написали заявления об уходе по собственному желанию. Об этом "РГ" сообщили в администрации главы региона.

Вице-премьер Совмина Крыма ушел в отставку

Руководитель минобрнауки Ингушетии Юсуп Костоев проработал в должности два с половиной года, его коллега Бекхан Оздоев, возглавляющий финансовое ведомство, на несколько месяцев меньше. Оба имели предыдущий опыт работы в структурах власти республики: первый - в администрации главы региона, второй - в правительстве Ингушетии.

Известно, что врио руководителя республики Махмуд-Али Калиматов еще не подписал указы об их освобождении от занимаемых постов. Кстати, недавно по собственному желанию также ушел первый заместитель председателя правительства Ингушетии Багаудин Оздоев.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить "нормандский формат"
СК опубликовал видео осмотра Boeing 737, прекратившего взлет в Шереметьево
Президент РФ опроверг слухи о причинах наводнения в Иркутской области
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации