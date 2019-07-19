В Ингушетии два министра написали заявление об отставке

Министр образования и науки Юсуп Костоев и министр финансов Бекхан Оздоев написали заявления об уходе по собственному желанию. Об этом "РГ" сообщили в администрации главы региона.

Руководитель минобрнауки Ингушетии Юсуп Костоев проработал в должности два с половиной года, его коллега Бекхан Оздоев, возглавляющий финансовое ведомство, на несколько месяцев меньше. Оба имели предыдущий опыт работы в структурах власти республики: первый - в администрации главы региона, второй - в правительстве Ингушетии.

Известно, что врио руководителя республики Махмуд-Али Калиматов еще не подписал указы об их освобождении от занимаемых постов. Кстати, недавно по собственному желанию также ушел первый заместитель председателя правительства Ингушетии Багаудин Оздоев.