Мать похоронила дочь во дворе спального района Петербурга

Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку в связи с обнаружением тела 49-летней женщины во дворе многоэтажек. Труп принесла во двор мать умершей, сославшись на отсутствие возможностей организовать похороны.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, ЧП произошло во дворе одного из домов по Меньшиковскому проспекту.

В ведомстве отмечают, что женщина умерла несколько дней назад, ее тело было обнаружено со следами гнилостных изменений.

На данный момент следователи осмотрели двор. Судмедэксперты устанавливают причины смерти женщины и обстоятельства, при которых наступила ее смерть.

По результатам проверки в ведомстве намерены принять процессуальное решение.