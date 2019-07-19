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19.07.2019 16:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мать похоронила дочь во дворе спального района Петербурга

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку в связи с обнаружением тела 49-летней женщины во дворе многоэтажек. Труп принесла во двор мать умершей, сославшись на отсутствие возможностей организовать похороны.

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Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, ЧП произошло во дворе одного из домов по Меньшиковскому проспекту.

В ведомстве отмечают, что женщина умерла несколько дней назад, ее тело было обнаружено со следами гнилостных изменений.

На данный момент следователи осмотрели двор. Судмедэксперты устанавливают причины смерти женщины и обстоятельства, при которых наступила ее смерть.

По результатам проверки в ведомстве намерены принять процессуальное решение.

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